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Kentsel dönüşümde yapılan son değişiklik ülke genelinde milyonlarca konutu ilgilendiriyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm uygulamalarında yapı yaklaşık maliyet bedeli üzerinden alınan teminat oranını yüzde 10'dan yüzde 6'ya indirdi. Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında yapı yaklaşık maliyet bedeli üzerinden alınan teminat oranı yüzde 10'dan yüzde 6'ya indirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik ile riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında şirketlerin yapı yaklaşık maliyet bedeli üzerinden ödeyeceği zorunlu teminat oranı yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürüldü.

Kentsel dönüşümde yapılan son değişiklik ülke genelinde milyonlarca konutu ilgilendiriyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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