Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kişiyi tüfekle öldürdü

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.B. (17), tartışma sırasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği Hüseyin Sırplıoğlu'nu (60) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Sokakta karşılaşan Sırplıoğlu ile E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.B., eve gidip av tüfeğini alarak geri döndü, Sırplıoğlu'na ateş etti. Yaralanan Sırplıoğlu, gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Sırplıoğlu'nun 2006 yılında işlediği cinayet işlediği, cezasını tamamlayıp 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.