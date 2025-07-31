Kemalpaşa'da Fabrikada Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Kemalpaşa'da Fabrikada Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, spor malzemeleri üreten bir fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, kamyonet kullanılamaz hale geldi ve fabrikada hasar oluştu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde park halindeki kamyonette başlayıp fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü.

610 Sokak'taki spor malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde yükleme yapan kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede fabrikanın yükleme alanına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken fabrikada da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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