İzmir'de lastiklerin içerisine gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, kamyonet kasasında gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigara bulunarak, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonet kasasındaki lastiklere gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart'ta ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada, kasadaki lastiklerin içine gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
