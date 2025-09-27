Haberler

Kemalpaşa'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 38. Ahilik Haftası etkinlikleri düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve esnafa lokma ikram edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 38. Ahilik Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf tarafından düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı esnafa lokma ikram etti.

Etkinliğe Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Metin Yaşar, Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Küçük, Küçük Sanayi Sitesi Derneği Başkanı Osman Yıldız katıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
