Haberler

KEİ Genel Sekreteri Comanescu'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi çağrısı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu sırasında yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı ve KEİ'nin ekonomik işbirliği çabalarına devam ettiğini belirtti.

AYBÜKE İNAL KAMACI - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu 2026'ya (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Comanescu, başından beri bu savaşın "kuruluşun hedefleriyle uyuşmadığını" vurguladıklarını, kendisinin de bunu vurgulamaya devam ettiğini söyledi.

Comanescu, "Bu savaşın sona erdirilmesi gerektiği mesajını her fırsatta iletmeye çalışıyoruz." dedi.

"Kuruluş, faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalışıyor"

Bu zor duruma rağmen kuruluşun faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalıştığını ve bazı önemli kararlar aldığını belirten Comanescu, bölgedeki ekonomik işbirliği için umutları koruma anlamında bazı ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Comanescu, Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığında yeni bir ekonomik gündemin oy birliğiyle kabul edildiğini anımsatarak, işbirliği için öncelikli eylem alanlarını belirlediklerini ifade etti.

KEİ'nin bölge için önemine işaret eden Comanescu, bunun gelecekte nasıl daha işlevsel hale getirileceğine ilişkin Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere üye ülkelerde bir farkındalık oluştuğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Trump’tan tarihi UFO çıkışı: 'Çok ilginç belgeler bulduk, yakında açıklıyoruz'

Trump’tan tarihi UFO çıkışı: Yakında açıklıyoruz
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Süper Lig'de nefes kesen son! Kocaelispor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı 90+8'de aldı

Nefes kesen son! 10 kişi kaldıkları maçta rakibini 90+8'de yıktılar