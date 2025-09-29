Haberler

Keban Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, görevi devralarak ilçenin tarım potansiyelini artırmayı ve çiftçilere teknik destek sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, görevine başladı.

Turan, ilçe tarımına katkı sunmaya kararlı olduğunu söyledi.

İlçenin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"İlçede ürün çeşitliliği de zengin. Çiftçinin iyi yönlendirilmesi ve teknik anlamda desteklenmesi çok önemlidir. Üreticiler ve tarım sektörüne yönelik çalışmalara önem vereceğiz."

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Güllü'nün ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girdiği ortaya çıktı: Geldiğinde 50 kiloydu

Güllü, ölüm haberini veren oğlu için cezaevine girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.