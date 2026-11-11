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Keban Kaymakamı Onur balık çiftliğinde inceleme yapıp yetkililerden bilgi aldı

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Keban Kaymakamı Onur balık çiftliğinde inceleme yapıp yetkililerden bilgi aldı
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Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, balık çiftliğini ziyaret ederek yetkililerden üretim süreçleri ve bölgenin su ürünleri potansiyeli hakkında bilgi aldı. Onur, üretim ve istihdama katkıları nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, balık çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Balık çiftliğini ziyaret eden Kaymakam Onur, yetkililerden balık yetiştiriciliği faaliyetleri, üretim süreçleri, tesislerin işleyişi ve bölgenin su ürünleri potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Onur, üretim ve istihdama sundukları katkı dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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