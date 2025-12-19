Keban Kaymakamı Atalık kurumları denetledi

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kurumlarda denetimlerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Atalık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünü ziyaret etti.

İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Atalık, kurumlarda inceleme yaptı.