Keban'da ramazan öncesi gıda denetimi

Elazığ'ın Keban ilçesinde, ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği" anlayışıyla gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları doğrultusunda, ramazan ayı öncesinde denetim sıklığı arttırıldı. Denetimlerde, ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi."