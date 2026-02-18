Haberler

Keban'da ramazan öncesi gıda denetimi

Keban'da ramazan öncesi gıda denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri ve hijyen koşulları kontrol edildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği" anlayışıyla gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları doğrultusunda, ramazan ayı öncesinde denetim sıklığı arttırıldı. Denetimlerde, ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi."

Kaynak: AA " / " + Pirhasan Doğan -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları

Terörsüz Türkiye süreci için tarihi gün! Rapor tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Sabah işe gitti, akşam dönemedi! Şalgam fabrikasında feci ölüm
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı

Kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak

Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Sabah işe gitti, akşam dönemedi! Şalgam fabrikasında feci ölüm
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena