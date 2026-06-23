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Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurulu yapıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda Hasan Özdemir yeniden başkan seçildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban SS 19 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı.

Kallar Mahallesi'nde Kooperatif Başkanlığında yapılan seçime tek liste ile gidildi.

Seçimde Hasan Özdemir yeniden başkanlığa seçildi.

Hasan Özdemir, daha iyi hizmet için gerekli gayreti göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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