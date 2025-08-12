Keban'da Halı Saha Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi. 17 takımın katıldığı turnuvada Miryıldız Spor birinci, Fırat Mahallesi Spor ikinci, Kurşunkaya Spor da üçüncülük elde etti. Dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Kaymakamlık halı saha futbol turnuvasına, kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklardan oluşan 17 takım katıldı.

Yaklaşık 2,5 ay süren turnuvada, Miryıldız Spor takımı birinci, Fırat Mahallesi Spor takımı ikinci, Kurşunkaya Spor takımı da üçüncü oldu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, düzenlenen programda dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

