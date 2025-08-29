Keban Barajı'nda Dev Turna Balığı Yakalandı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

Hafta sonu tatillerinde Keban Baraj Gölü, Karasu, Murat ve Fırat nehrinde hobi amaçlı olta balıkçılığı yapan Murat Albayrak, teknesiyle açıldığı Keban Baraj Gölü'nde avlandığı sırada dev boyutta bir balığın oltasına takıldığını fark etti.

Albayrak, yaklaşık 1 saat süren uğraş sonucu 1,5 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki turna balığını kıyıya çıkardı.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları hobi amaçlı olta balıkçılığı yaptığını, zaman zaman küçük zaman zaman da büyük balıkların oltasına takıldığını belirtti.

Son balık avında nasibinin bol olduğunu, dev boyutta bir turna balığı yakaladığını ifade eden Albayrak, "Yaptığım ölçüm sonucu balığın 35 kilogram ağırlığında, 1,5 metre boyunda olduğu gördüm. Bu balığın yaklaşık 190 kilograma kadar ulaştığı ifade ediliyor, hedefim Türkiye'de bugüne kadar avlanmış en büyük turna balığını yakalamak. Sportif anlamda doğaya ve tabiata, saygılı ve duyarlı bütün hobidaşlarımıza böyle güzelliklerin nasip olmasını temenni ediyorum." dedi.