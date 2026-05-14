Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 26,5 milyon kişi ciddi gıda güvensizliği yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 26,5 milyon kişi ciddi gıda güvensizliği çekiyor. Silahlı çatışmalar, yerinden edilmeler ve ekonomik baskılar krizi derinleştirirken, 3,6 milyondan fazla kişi kritik düzeyde gıda yetersizliğiyle karşı karşıya.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaklaşık 26,5 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliği yaşadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, ülkede yaklaşık her dört kişiden birinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi.

Raporda, 26,5 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliği yaşadığı, 3,6 milyondan fazla kişinin kritik seviyede gıda yetersizliğiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Özellikle ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu, Güney Kivu, Ituri ve Tanganyika eyaletlerinde durumun ağırlaştığına işaret edilen raporda, bu bölgelerde yaklaşık 9,9 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı aktarıldı.

Silahlı çatışmalar, yerinden edilmeler, ekonomik baskılar, yüksek gıda fiyatları ve insani yardıma erişimde yaşanan sorunların krizi derinleştirdiği belirtilen raporda, ülke genelinde 7,8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Çok sayıda kişinin evlerini, tarım arazilerini, hayvanlarını ve gelir kaynaklarını kaybettiğine değinilen raporda, bozulan tedarik zincirleri, kötü yol altyapısı ve sağlık sistemindeki aksaklıkların da insani yardım faaliyetlerini zorlaştırdığının altı çizildi.

Kolera, kızamık ve mpox salgınlarının kırılgan topluluklar üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilen raporda, yaklaşık 4,18 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Bunlardan 1,3 milyondan fazlasının ağır akut yetersiz beslenme riski altında bulunduğu kaydedilen raporda, 1,5 milyondan fazla hamile ve emziren kadının da akut yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

BM'nin KDC için hazırladığı 2026 İnsani İhtiyaç ve Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 34 finanse edildiğine dikkat çekilen raporda, insani yardımın mevcut ihtiyaçların oldukça gerisinde kaldığı vurgulandı.

Raporda, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardım erişiminin artırılması ve tarım sektörüne destek sağlanmasının krizin hafifletilmesi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

BM'ye göre, el değmemiş yaklaşık 24 trilyon dolarlık zengin yer altı rezervine sahip ülkede gümüş, bakır, kobalt, altın, koltan ve elmas, çıkarılan onlarca kıymetli madenden sadece bazıları olarak öne çıkıyor.

Özellikle ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı gruplar ile güvenlik güçleri arasında yıllardır süren çatışmaların temel nedenleri arasında bu kaynakların kontrolü de yer alıyor.

Ülkede devam eden çatışmalar milyonlarca kişinin yerinden edilmesine, tarımsal üretimin aksamasına ve insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle

Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında karar! Tahliyeler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

Erdoğan ve Tokayev, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka merkezine ziyaret
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Bir anda şehrin üzerini kapladı! Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi