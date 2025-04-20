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Kazandere Barajı'nın Doluluk Oranı Yüzde 97,41'e Ulaştı

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Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları, geçen yıl kuraklık nedeniyle yüze 8 doluluk oranına kadar düşen Kazandere Barajı'nın doluluk oranını yüzde 97,41'e çıkardı. Aksicim köyü muhtarı, barajın dolu olmasının bölge için sevindirici olduğunu, ancak su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları Kazandere Barajı'nı doldurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.

Geçen yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 97,41 olarak ölçüldü.

"Durum çok güzel"

Barajın yakınlarındaki Aksicim köyünün muhtarı Yasin Yalçın, AA muhabirine, barajın geçen yıl kuraklık nedeniyle dere yatağını andırdığını söyledi.

Yağışlarla barajın tamamen dolma noktasına geldiğini anlatan Yalçın, bu yıl bölgenin güzel yağış aldığını kaydetti.

Barajın su seviyesinin artmasından bölge halkı olarak mutlu olduklarını ifade eden Yalçın, "Buradan İstanbul'a su basıyorlar. Bölgemize bu yıl iki sefer kar yağdı, sonrasında yağmur yağdı. Durum çok güzel." diye konuştu.

Barajın dolu olması nedeniyle insanların rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.

Yazın kuraklık nedeniyle suyun azalabileceğine dikkati çeken Yalçın, son yıllarda kuraklığın canlıları ve barajları da olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Köy sakinlerinden Şaban Yalçın da barajın su seviyesinin artmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Yağışlarla derelerin baraja aktığını anlatan Yalçın, "Allah'a şükür bu sene iyi." dedi.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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