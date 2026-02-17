Haberler

Kazakistan'dan Kırgızistan'ın "devlet yapısını güçlendirme kararı"na destek

Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve toplumsal birliktelik üzerine destek vereceklerini açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un toplum birliğini korumaya ve Kırgız devlet yapısını güçlendirmeye yönelik kararlarına destek verdiğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Kırgız mevkidaşı Caparov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, kardeş ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomi, ulaştırma ve lojistik ile su ve enerji alanlarındaki işbirliğinin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, düzenli siyasi diyalog, hükümetler ve iş çevreleri arasındaki aktif etkileşim sayesinde Kazak-Kırgız ilişkilerindeki olumlu gelişmelere dikkati çekti.

Tokayev, aynı zamanda ülkesinde yürütülen anayasa reformu hakkında bilgi verdi.

Kırgızistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunları gibi önemli uluslararası etkinliklerin başarıyla gerçekleştirilmesi dileklerini ileten Tokayev, ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un toplum birliğini korumaya ve Kırgız devlet yapısını güçlendirmeye yönelik kararlarına destek verdiğini bildirdi.

Görüşmede taraflar, bölgesel işbirliği konularının tamamında ortak görüşe sahip olduklarını ifade ederken dostluk, stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhu çerçevesinde devletler arası bağların daha da güçlendirilmesine bağlılıklarını teyit etti.

