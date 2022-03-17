Kayserispor, 25 futbolcuyla İstanbul'a gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, 25 futbolcuyla İstanbul'a gitti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kayserispor, 25 futbolcuyla İstanbul'a gitti

Kayserispor, yarın oynayacağı Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti.

İSTANBUL (İHA) - Kayserispor, yarın oynayacağı Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak hava yolu ile İstanbul'a gitti. Ligde onadığı son 3 maçta galip gelemeyen Kayserispor, Karagümrük karşısında etkili futbol oynayıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Mensah sakatlıktan, Lionel Carole sarı kart cezasından ve Emre Demir'in de milli takım kampında olmasından dolayı forma giyemeyeceği maç için 25 kişilik futbolcu kadrosu ile İstanbul'a giden takımda, sakatlığı geçen Mame Thiam da yer aldı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor, 25 futbolcuyla İstanbul'a gitti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title