Kayseri Özvatan'da Şeker Pancarı Hasadı Tamamlandı
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 900 dekara ekilen şeker pancarının hasadı yapıldı ve 6 bin 500 ton rekolte elde edildi. Çiftçiler bu yılki verimden memnun.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde şeker pancarı hasadı tamamlandı.
İlçede 900 dekara ekilen şeker pancarı hasat edilerek Kayseri Şeker Fabrikasına nakledildi.
Çiftçilerden Yunus Bot, AA muhabirine, sezonun bu yıl verimli geçtiğini söyledi.
Bot, "İlçe genelinde 900 dekara şeker pancarı ekildi. 6 bin 500 ton rekolte elde edildi. Hasadı yapılan ürün Kayseri Şeker Fabrikasına nakledildi. Rekolteden memnunuz." dedi.