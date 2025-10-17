Haberler

Kayseri OSB'den E-OSB Portalı ile Sanayicilere Hızlı ve Kolay Hizmet

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilerin işlerini hızlı ve kolay şekilde yapabilmesi için E-OSB Portalı'nı hayata geçirdi. Sanayiciler, portal üzerinden birçok işlemi bilgisayar başında gerçekleştirebilecek.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) sanayicilerin iş ve işlemlerini hızlı, kolay ve zamandan tasarruf edebilecekleri şekilde yapabilmeleri için "E- Osb Portalı" hazırlandı.

Osb Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilişim altyapısı tamamen Bölge Müdürlüğü kaynakları tarafından karşılanan sistem diğer Osb'lerin de ilgisini çekmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciye en iyi şekilde hizmet sunma düsturuna uygun olarak sürekli yeni adımlar attıklarını ve fayda sağlayıcı projeler ortaya koyduklarını belirtti.

Bilişim çağında sanayicilere yönelik hizmetleri en hızlı şekilde sunmak istediklerini ifade eden Yalçın, portal ile gibi farklı OSB'lerden iş birliği teklifleri aldıklarını aktardı.

E-OSB Portalı'nın oldukça sade ve kolay olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"E-OSB Portalımız sayesinde artık sanayicimiz, Bölge Müdürlüğümüze gelmeden bilgisayarının başında her türlü işini yapabilecek, belgesini alabilecek, başta elektrik, su ve doğalgaz faturaları olmak üzere kolay ve güvenli ödeme yapabilecektir. 50-60'lı gruplar halinde sanayicilerimizi davet ederek portalı tanıtacağız. Sisteme nasıl üye olabileceklerinden hangi hizmetleri nasıl ve ne şekilde alabileceklerine kadar detay bilgi aktarımı yapacağız. E-OSB Portalımız, inşallah kısa sürede yaygınlaşarak, kullanılmaya başlanacak. Sanayicilerimiz bu portala katılarak hem işlerini hızlı ve kolay şekilde halledebilecek hem de zamandan tasarruf etmiş olacak."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
