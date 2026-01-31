Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin güçlü üretim altyapısı ve ihracat refleksiyle şekillenen organizasyonda, 123 katılımcı firma ile estetikle kalitenin, ustalıkla yeniliğin bir araya getirildiğini belirtti.

Fuarın hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, stantları ziyaret ederek firma temsilcileri ile sohbet etti.