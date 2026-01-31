Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılışında Kayseri'nin üretim gücünü ve fuarın katılımcılarını ön plana çıkardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin güçlü üretim altyapısı ve ihracat refleksiyle şekillenen organizasyonda, 123 katılımcı firma ile estetikle kalitenin, ustalıkla yeniliğin bir araya getirildiğini belirtti.

Fuarın hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, stantları ziyaret ederek firma temsilcileri ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Koca fabrika adeta küle döndü
Ziynetleri çalmak için eve giren hırsız 120. kez yakalandı

Ziynet hırsızı kadınlar yakalandı! Asıl şok emniyette ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı

Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsondan milyonlar çıktı