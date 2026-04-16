Kayseri'de "Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı" başladı

Kayseri'de 'Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı' başladı
Kayseri'de düzenlenen 'Ticaretin Kökleri ve Geleceği' çalıştayı, Kapalıçarşı'nın tarihi ve ticari mirasını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Kayseri'de düzenlenen "Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı" başladı.

Melikgazi Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ile Kayseri Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı" Gön Hanı'nda oluşturulan etkinlik alanında başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gön Han'ın 1519 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde Sadrazam Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığını, heyecanlı bir tadilatla önemli işlere imza attıklarını belirtti.

Palancıoğlu, "İpek Yolu noktasındaki Kapalı Çarşı bir tarihi eser. Bedesteni, Vezirhanı, Pamukhanı gibi birçok tarih eserimiz var ama bu eserler maalesef ticari anlamda aslına uygun kullanılamıyor. Kapalı Çarşı konusunda İstanbul, Bursa, Gaziantep'te öne çıkan yapılar var ama bizim Kapalı Çarşımız biraz vasfını yitirmiş durumda. Burası örnek olacak. İnşallah Urgancılar Çarşısı ile başladığımız Kapalı Çarşı'nın tamamına sirayet edecek bir restorasyon çalışması planlıyoruz." diye konuştu.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ise Kayseri'nin uzak Asya'dan yola çıkan, yakın doğuda çeşitlenen Anadolu'ya aktarılan İpek Yolu'nun Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kayseri'deki ticaret kültürü mirasının deneyimlenmesi ve üzerine çalışılmasının önemli olduğunu ifade eden Özdoğan, "Ticaret mirası yaklaşımıyla, ticaretin nasıl yapıldığını, buradaki mekanlaşmanın nasıl olduğunu çalışmak ve bu kültürün anlamlandırılarak bugünkü topluma ve gelecek kuşaklara aktarılacağını konuşmak bu toplantıda çok yararlı olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarla devam etti.

"Değerler", "Kimlik ve yerin ruhu", "Koruma", "Adaptasyon ve risk yönetimi", "Yaşam pratikleri ve sosyal dinamikler", "Ticaret, üretim ve ekonomik süreklilik" gibi temalarının ele alındığı iki gün sürecek çalıştay ile tarihi ticaret bölgesi ve yapılarda bütüncül, performans temelli ve uzun vadeli bir gelecek önerisi geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
