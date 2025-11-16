Haberler

Kayseri'de Yeni Ticaret Merkezi: Çarşı Melikgazi Ziyareti

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen Çarşı Melikgazi, Kayseri Ticaret Odası heyeti tarafından ziyaret edildi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merkezin Kayseri'nin yerel markalarını tanıtacak ve meyve sebze satışı yapılacak bir alan olacağını belirtti.

Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen "Çarşı Melikgazi", Kayseri Ticaret Odası (KTO) heyeti tarafından gezildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu ve meclis üyelerini Çarşı Melikgazi'de ağırladı.

Palancıoğlu, kentte çarşı kültürüne bakış ve yeni ticaret anlayışı getirecek merkez hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'de son aşamaya geldiklerini ifade etti.

Özellikle Kayseri'nin markalarını ve ürünlerini tanıtmak istediklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri başta olmak üzere Türkiye'ye mal olmuş birçok markanın yöresel ürünleri ve diğer bazı ürünler burada satışa sunulacak. Ayrıca meyve sebze firmaları da yer alacak. Bunun haricinde içerisinde bizim işleteceğimiz iki adet tesis de olacak. Aynı bir alışveriş merkezi mantığında sabah açılıp, akşam kapanacak. 7 gün hizmet verecek. Özellikle meyve sebze ürünleri burada yoğunlukta satılacak. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere Kayseri'ye hitap eden ürünleri de biz alıp burada satalım istiyoruz."

Gülsoy da Çarşı Melikgazi'de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
