Kış ayında yaz meyveleri eriğin 3 tanesi 300, kirazın 5 tanesi ise 195 TL

KAYSERİ'de yaz meyveleri erik ve kirazın kilogram fiyatı 3 bin ile 5 bin 500 TL arasında değişiyor. Kış aylarında yurt dışından getirilen mevsim dışı meyveler, özellikle aşeren hamileler tarafından tüketiliyor. Manav Ekrem Kanarya, "Tane, paket ve kilo ile satılanlar var. En fazla eriğe talep var. Bunun yanında da kiraz çok tercih ediliyor. Yaz meyvesi eriğin kilosu 5 bin 500 TL. 3 adet erik 300 TL'den satılıyor. Kirazın kilosu 3 bin TL. 5 adet paketli kiraz fiyatı ise 195 TL" dedi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, yaz mevsimi meyvelerinden erik ve kiraz, talep üzerine tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle hamile kadınlar ile çocuklar ve yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilogram fiyatı, 3 bin ile 5 bin 500 TL arasında değişiyor. Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyveleri, genellikle hamile kadınlar tarafından alınıyor. Kilogram fiyatı 5 bin 500 lira olan erik ve 3 bin TL'den satılan kiraz genellikle tane olarak alınarak tüketiliyor.

'GECE 3'TE BİLE AŞEREN MÜŞTERİMİZE ERİK VERDİK'

Manav Ekrem Kanarya, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da havalar soğuyunca yaz meyvelerine talep arttı. Genellikle hamile olup bu meyveyi aşerenler tarafından talep oluyor. Tane, paket ve kilo ile satılanlar var. En fazla eriğe talep var. Bunun yanında da kiraz çok tercih ediliyor. Yaz meyvesi eriğin kilosu 5 bin 500 TL. 3 adet erik 300 TL'den satılıyor. Kirazın kilosu 3 bin TL. 5 adet paketli kiraz fiyatı ise 195 TL. Bu ürünler yurt dışından geldiği için fiyatları pahalı oluyor. Aşerme durumunda anlık ya da saatlik talepler oluyor. Bu yüzden biz işletmemizi gece geç saatlerde de açarak müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Gece 3'te bile aşeren bir müşterimize erik verdik" diye konuştu.

'KIŞ DÖNEMİNDE YAZ ÜRÜNLERİNİN BULUNMASI ZOR'

Türkiye'nin her yerinden kendileri ile iletişime geçildiğini de söyleyen Kanarya, "Kargo ile Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz. Kış döneminde yaz ürünlerinin bulunması çok zor. Her yıl biz bu ürünleri temin ettiğimiz için artık tanınıyoruz. Bu yüzden insanlar tedarik edemedikleri ürün olduğu zaman bizlere ulaşıyor. Bizim geç saatlerde de olsa onlara yardımcı olmamız da hoşlarına gidiyor. Güzel tepkiler alıyoruz. Yazın kilolarca alabilecekleri bir ürünü şu an 1-2 adet alsalar bile onlara yetiyor. Bu durum da bize onur kaynağı oluyor" dedi.