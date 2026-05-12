Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Basın Federasyonunca (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programının konuğu oldu.

Program kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri'de yürütülen yatırım, turizm ve spor faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erciyes Kayak Merkezi'nin bu yıl 3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını, çeşitli ülkelerden turistleri ağırladığını belirten Büyükkılıç, böylece şehir ve ülke ekonomisine 200 milyon avro katkı sağladığını aktardı.

Büyükkılıç, devlet destekleri doğrultusunda Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir konumda olduğunu ifade ederek, 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran şehirlerden biri olduklarını söyledi.

Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Büyükkılıç, hem şehri daha iyi noktaya taşımak hem Türk Cumhuriyetlerine katkıda bulunmak hem de dostlukları pekiştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Büyükkılıç, spor altyapısının geliştirilmesine yönelik katkılar ve yürütülen spor faaliyetlerine de değinerek, şehirde 175 bin lisanslı sporcu olduğunu, Kayseri'nin sporun merkezi olarak anılacak bir yere dönüşmesi için çalıştıklarını dile getirdi.