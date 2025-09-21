Haberler

Kayseri'de Tırmanış Sırasında Düşen Dağcı Hayatını Kaybetti

Kayseri Kırlangıç Vadisi'nde tırmanış yapan N.Ö. (47) düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kırlangıç Vadisi'nde meydana geldi. N.Ö. ve beraberindeki bir grup dağcı Erciyes Dağı eteklerindeki vadiye geldi. Grupta yer alan N.Ö., tırmanış sırasında düştü. N.Ö.'nün arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
