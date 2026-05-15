Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'da 24 ton sahte gübre ele geçirildi. Sahte gübreye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gübre ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Develi ilçesinde yapılan yol kontrolünde, M.Y. idaresindeki TIR durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 milyon TL değerinde, toplamda 24 ton sahte gübre ile 480 sahte gübre takip sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

