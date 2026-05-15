Haberler

Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi

Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan TIR'da 24 ton sahte gübre ve 480 sahte gübre takip sistemi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, yol kontrolünde durdurulan TIR'da 24 ton sahte gübre ele geçirildi. Sahte gübreye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gübre ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Develi ilçesinde yapılan yol kontrolünde, M.Y. idaresindeki TIR durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 milyon TL değerinde, toplamda 24 ton sahte gübre ile 480 sahte gübre takip sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Vatandaşa oh dedirten sözler: Gündemimizde yok

Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var

Reyting uğruna yaptığına bakın! Esra Erol'a tepki yağıyor

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

41 yıllık hakimiyetin bitmesine artık sayılı saatler kaldı