Haberler

Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilhisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada tefecilik faaliyetlerine dair çeşitli belgeler ve silah ele geçirdi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçede 1 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, para gönderim listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 400 bin lira bedelli senet, tarih ve miktarı yazılı olmayan açık senet, 2 milyon lira bedelli çek, cep telefonu ve SIM kart ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı