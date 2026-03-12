Kayseri'de tefecilik operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçede 1 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, para gönderim listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 400 bin lira bedelli senet, tarih ve miktarı yazılı olmayan açık senet, 2 milyon lira bedelli çek, cep telefonu ve SIM kart ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.