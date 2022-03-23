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Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın açılacak

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Kayseri'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerlerin tarım fuarları olduğunu söyledi.

Tüm çiftçileri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara davet eden Atasagun, 24-27 Mart tarihlerinde 10.00-20.00 saatlerinde ziyaretçi kabul edilecek fuara yaklaşık 1900 firmanın katılacağını belirtti.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilerin teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak tarım yapmalarının önemine dikkati çekti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Mehmet İştahlı da Kayseri denilince akla sucuk, pastırma ve mantının geldiğini ancak bunların yanında ay çekirdeği, kabak çekirdeği, aspir yağı, gilaburu ve istiridye mantarı gibi ürünlerin de kentte öne çıktığını belirtti.

Üyeleri fuarlara katılmaya teşvik ettiklerini söyleyen İştahlı, fuarın kentin tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın açılacak

Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın açılacak

Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın açılacak

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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