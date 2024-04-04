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Kayseri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.B. idaresindeki 38 AU 139 plakalı otomobil, Yıldırımbeyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde kaldırıma çıkıp su kanalı bariyerlerine çarparak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü alkol testine girmeyi reddetti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen M.B'ye alkol testine girmeyi reddettiği için 20 bin 300 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı için de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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