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Kayseri'de SOGEP destekli tekstil meslek lisesi istihdam projesinin kapanışı yapıldı

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Kayseri'de SOGEP destekli tekstil meslek lisesi istihdam projesinin kapanışı yapıldı
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Kayseri'de tekstil meslek lisesinde, SOGEP destekli "Yetişmiş Eleman Güçlü İstihdam Projesi"nin kapanış töreni düzenlendi. Proje sayesinde istihdam edilen bazı öğrenciler törende yer aldı; okulun adeta fabrika gibi çalıştığı vurgulandı.

Kayseri'de "Yetişmiş Eleman Güçlü İstihdam Projesi"nin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Seyok, okul müdürü Osman Yücel ve sektör temsilcileri katıldı.

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje sayesinde istihdam edilen bazı öğrenciler de törende yer aldı.

Vali Yardımcısı Türköz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adeta bir fabrika okul olduğunu söyledi.

Bu liseden mezun olan öğrencilerin sahaya yetişmiş eleman olarak çıktığını belirten Türköz, yatak üretiminin her safhasında olduklarını ve bununla birlikte farklı sektörler için de eleman yetiştirileceğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Esen de eğitim sisteminin en önemli ayaklarından biri olan mesleki eğitimin, olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Meslek liselerinin çocuklara beceri kazandırma noktasında en önemli okullardan biri olduğunun altını çizen Esen, şunları kaydetti:

"Bugün içinde bulunduğumuz lisemiz, bu üretim üssünün, bu beceri kaynaklı eğitimin ana merkezlerinden birisidir. Yaklaşık 63-64 meslek lisemizin her biri kendi alanında özel bir önem taşıyor. Sektörle yaptığımız işbirliği çerçevesinde kendi alanlarına, dallarına dönük, tüm sektörle protokol yapmak suretiyle mesleki eğitimi sektörle iç içe, sektörün talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yetişmiş eleman ya da aranan eleman yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz."

Konuşmaların ardından, projeye destek veren sektör temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA
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