Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu
Kayseri'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tarihi Kapalı Çarşı'da dükkanları su bastı, trafikte aksamalar yaşandı ve bazı bölgelerde hasar meydana geldi.
Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Tarihi Kapalı Çarşı'da da bazı dükkanları su bastı.
Erkilet, Kocasinan ve Sivas bulvarları başta olmak üzere birçok noktada yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Dolu nedeniyle bazı bölgelerde de hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin