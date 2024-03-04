Kayseri'de Özel Çocuklarla Hayatı Paylaşıyoruz Etkinliği Gerçekleştirildi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından "Özel Çocuklarımızla Hayatı Paylaşıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Osman Akdemir, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda, özel çocuklara fırsat verildiğinde birçok alanda başarılı olduklarını söyledi.

Türkiye'de ilk kez böyle bir formatta etkinlik düzenlediklerini belirten Akdemir, şöyle konuştu:

"Özel çocuklarımızı yetiştirdiğimizde ve başarılı olmalarını sağladığımızda, diğer özel çocuklarımıza örnek oluyorlar diye düşünüyorum. Bir sürü bahaneler üretiyoruz. Beynimizde bahaneleri gerçekçi kılan bir sürü de neden var. Aslında özel çocuklarımızın başarıları, arkadaşlarının olduğu kadar hiçbir handikabı olmayan normal bireylere de örnek olacak diye düşünüyoruz."

ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu da amaçlarının özel çocukları topluma kazandırmak ve toplumu bilinçlendirmek olduğunu vurguladı.

Sevgiyle farklılaştırmanın ve ötekileştirmenin önüne geçtiklerini kaydeden Talaslıoğlu, "20 yılı aşkın süredir bir yönetici ve bir zihinsel engelli annesi olarak ricam, bu yavrularımızı sevelim. Her çocuk sevgi, başının okşanmasını ister. Bizim çocuklarımız biraz daha fazla ister. Çünkü ne yazık ki yaşıtları kadar çevreleri olmuyor. İhtiyaçlarını seslendiremiyor. Sevelim onları, acımadan Yaradan'dan ötürü sevelim. Uzaktan değil, yakından sevelim. Sevgimizi gösterelim. Ellerini tutup o gücü hissettirelim." diye konuştu.

Etkinlikte, masa tenisinde dünya şampiyonu özel sporcu Ebru Acer ile milli masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz, gösteri maçı yaptı.

Kukla ve tiyatro gösterisinin ardından özel çocuklar sema gösterisi sundu.

Program, plaket töreninin ardından sona erdi.