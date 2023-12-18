Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

KAYSERİ'de, otomobil ile çarpışan minibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Malazgirt 3. Cadde'de meydana geldi. F.Ç. idaresindeki 06 BAZ 481 plakalı minibüs ile A.K. yönetimindeki 38 UF 656 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün yan devrildiği kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.