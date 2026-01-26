Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Çarşı Melikgazi" projesini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen 'Çarşı Melikgazi' projesini inceledi ve projenin hayırlı olmasını diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen "Çarşı Melikgazi" projesini inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Alpaslan Mahallesi'ndeki inşa çalışmalarında sona gelinen modern ve konsept ticaret alanı Çarşı Melikgazi'yi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile ziyaret etti.

Büyükkılıç, çarşıdaki bölümleri ziyaret ederek Palancıoğlu'dan Çarşı Melikgazi hakkında bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi'nin şehre yakıştığını belirterek, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Palancıoğlu da ramazan ayında Çarşı Melikgazi projesinin açılacağını belirterek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Büyükkılıç, Çolakbayrakdar ve Yalçın'a teşekkür etti.

