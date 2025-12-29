Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kentin caddelerini, sokaklarını ve parklarını beyaza bürüdü. Ekipler temizlik çalışmaları yaparken, trafik polisleri de sürücüleri uyardı.
Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle kent merkezindeki cadde, sokak, park ve araçlar beyaza büründü.
Vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, bazıları da güvercinleri besledi.
Ekipler, yol ve parklarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Trafik polisleri ise sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama konusunda uyardı.
