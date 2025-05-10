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Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
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Kayseri'de kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya sürmeye çalışan bir şüpheli, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 50 bin makaron, bir elektrikli sigara dolum makinesi ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de, kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya sürmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.M.A.'yı yakaladı.

Evde yapılan aramada, 50 bin makaron, 1 elektrikli sigara dolum makinası ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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