Kayseri'de Kaçak Saat ve Güneş Gözlüğü Operasyonu: 1 Gözaltı
Kayseri'de yapılan operasyonda gümrük kaçağı 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında A.A'nın evine operasyon düzenledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında A.A'nın evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel