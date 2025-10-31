Haberler

Kayseri'de Kaçak Saat ve Güneş Gözlüğü Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan operasyonda gümrük kaçağı 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
