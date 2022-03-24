Kayseri'de jandarma, çiftçileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi - Haberler

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Kayseri'de jandarma, çiftçileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de jandarma, çiftçileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

Kayseri'de jandarma trafik timleri, Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı'nda çiftçilere trafik kuralları konusunda bilgiler verdi.

Kayseri'de jandarma trafik timleri, Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı'nda çiftçilere trafik kuralları konusunda bilgiler verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'ndeki fuarda, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personel ve İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması için ziyaretçilere bilgilendirici broşür ve afiş dağıttı.

Rops demiri ile devrilmeye karşı korunma tertibatının ve reflektörün yararını anlatan ekipler, çiftçileri sözlü olarak da bilgilendirdi.

Jandarma denetiminde simülasyon aracına binerek emniyet kemeri takıldığında kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe eden vatandaşlar, alkol etkisi gösteren simülasyonu kullanarak burada kurulan kaleye gol atmaya çalıştı.

Ayrıca, stantta bulunan dedektör köpekler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Jandarmanın faaliyeti fuarda 4 sürecek.

Kayseri'de jandarma, çiftçileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

Kayseri'de jandarma, çiftçileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

Kayseri'de jandarma, çiftçileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

Kayseri'de jandarma, çiftçileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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