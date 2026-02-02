Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5 yılda ihtiyaç sahibi 5 bin aileye süt ulaştırdı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Süt Yardımı Projesi kapsamında, 2021-2025 yılları arasında 5 bin ihtiyaç sahibi aileye toplam 451 bin 846 litre süt ulaştırıldı. Proje, çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlarken aile bütçelerine de destek sunmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile 2021-2025 yılları arasında ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 451 bin 846 litre süt ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Süt Yardımı Projesi" ile hem çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlanıyor hem de aile bütçelerine destek sunuluyor.

Proje doğrultusunda, il sınırları içerisinde ikamet eden, 24-60 ay arası çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi ailelere, çocuk başına haftalık 3 litre günlük süt düzenli olarak ulaştırılıyor.

Bu doğrultuda 5 yılda ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin aileye toplam 451 bin 846 litre süt yardımı yapılırken, projenin toplam maliyeti ise 22 milyon 993 bin 250 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
