Kayseri'de Hırdavat Dükkanında Çıkan Yangın Fabrikaya Sıçradı
Kayseri'de bir hırdavat iş yerinde yangın çıktı, alevler yakındaki mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

KAYSERİ'de hırdavat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, yanında bulunan mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi 12'nci Cadde'de bulunan hırdavat malzemeleri satan iş yerinde saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre iş yerinin önünde yakılan mangal nedeniyle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki mobilya aksesuarları üreten fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
