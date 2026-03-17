Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince iftar programı düzenlendi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, esnaf ve sanatkarlar odasına yapılan yatırımların önemine değinerek, yaklaşan bayram öncesi vatandaşlara da trafik kurallarına uyma çağırısında bulundu.

Başkan Memduh Büyükkılıç da katılımcıların ramazan ayı ile Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, Kayseri'nin evliyalar ve alimler şehri olduğunu ifade etti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise devletin ve yerel yönetimlerin esnafa sunduğu desteklerin önemini vurguladı.

İftar etkinliğine, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile esnaflar katıldı.