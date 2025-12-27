Haberler

Bilet gişesi önünde düşürülen 250 avro, sahibi bulunup teslim edildi

Güncelleme:
Kayseri'de toplu ulaşım bilet yükleme gişesi önünde unutulan 250 avro, güvenlik kamerası sayesinde sahibine ulaştırıldı. Yetkililere duyarlılıklarından ötürü teşekkür edildi.

KAYSERİ'de, toplu ulaşım bilet yükleme gişesi önünde düşürülen 250 avro güvenlik kamerasından tespit edilen sahibine teslim edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren toplu ulaşım kartları için bilet yüklemelerinin yapıldığı gişe önünde bir kişi, kartına dolum yaptırdıktan sonra 250 avrosunu düşürdü. Bu sırada dolum noktasına gelen ve yerdeki parayı fark eden bir başka kişi ise, gişedeki görevliye haber verdi. Yapılan kamera ve pos cihazı harcamaları incelemesinde 250 avronun sahibi belirlendi. Ekipler tarafından, Kart38 Merkezi'ne davet edilen sahibine 250 avro teslim edildi. Parasını teslim alan kişi yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
