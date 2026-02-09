Haberler

Forkliftle girdiği kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çaldı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şüpheli, çalıntı forklift kullanarak kuyumcu dükkanının kepenklerini kırıp, içeriden yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı. Olay sonrası polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de çalıntı forkliftle bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kırıp, içeri giren şüpheli, yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'taki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çalıntı olduğu belirtilen forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek yaklaşık 150 gram ziynet eşyası çaldı. Alarm devreye girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
