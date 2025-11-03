Haberler

Kayseri'de Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Denetlendi

Güncelleme:
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı süren Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi. Merkez, kütüphane, spor salonları ve yüzme havuzları gibi olanaklar sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni inceledi.

Merkezde, kütüphane, spor salonları ve yüzme havuzları yer alacak.

Başkan Büyükkılıç, merkezin kısa sürede hizmete açılacağını belirtti. Projenin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Spor AŞ'mizin yapacağı hizmetlerle ilgili hem hanımefendiler hem de beyefendiler için havuzlarımız, fitness merkezlerimiz, eğitimi önemseyen bir yaklaşım içerisinde kültür ve sosyal hizmetler birimimizin yapmış olduğu kütüphanemiz bulunacak. 400 büyükler, 100 çocuklar için olmak üzere 500 kişinin rahatlıkla yararlanacağı kütüphanemizde mevcut internet ortamının yanı sıra 10 bin kitabımız söz konusu olacak. Bölgemizin gençlerine, geleceğe yatırım."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
