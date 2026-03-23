Kayseri'de "Açık Hava Buz Pateni Pisti" bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmete sunulan "Açık Hava Buz Pateni Pisti" bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 Mart'ta hizmete açılan tesis, açılışa özel olarak bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz buz pateni yapma imkanı sundu.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından işletilen ve bayram boyunca ücretsiz buz pateni hizmeti veren tesis, bayramda gençler başta olmak üzere buz pateni meraklıları ile doldu.

Tesiste paten yapma imkanı bulan sporseverler, Büyükşehir Belediyesinin spor alanındaki hizmetlerinden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Memduh Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.