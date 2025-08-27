Kayseri'de 30 Milyonluk Yol Yenileme Projesi Başlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kızık Mahallesi çıkışından başlayıp Kayseri- Felahiye yoluna bağlanan 6 kilometrelik mesafede 30 milyon liralık yol yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızık Mahallesi çıkışından başlayıp Kayseri-Felahiye yoluna bağlanan ve bölge halkı tarafından "Kızık Rampası" olarak bilinen yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta kapsamlı yol yenileme çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında mevcut asfalt, özel asfalt kazıma makineleriyle yerinden sökülüyor. Kazınan malzeme, bölgedeki kırsal arazi yollarının iyileştirilmesinde değerlendirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Proje, altyapı ve üstyapı çalışmaları, yağmursuyu drenaj yapılarının inşası ve asfalt serimi etaplarıyla tamamlanacak.

Yaklaşık 30 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, Büyükşehir Belediyesinin hem şehir merkezinde hem de kırsalda sürdürdüğü ulaşım projelerinin önemli bir ayağını oluşturuyor.