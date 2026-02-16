Haberler

Kayseri'de 2025'te atık su şebeke hattı için 718 milyon 504 bin liralık yatırım yapıldı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 718 milyon 504 bin 896 lira yatırımla 152 bin 721 metre atık su şebeke hattı imalatı gerçekleştireceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, bu çalışmaların kent altyapısını güçlendireceğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 2025'te 718 milyon 504 bin 896 lira yatırım bedeliyle 152 bin 721 metre atık su şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ geçen yıl 152 bin 721 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı imalatı gerçekleştirilerek kentin altyapı kapasitesi güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeye bağlı tüm kurumların aynı özveriyle çalıştığını ifade etti.

Teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak abone memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımız memleketimiz ve vatandaşlarımız içindir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek demektir. Bu bilinçle tüm birimlerimiz gece gündüz demeden fedakarca çalışmaktadır. Gerçekleştirilen yatırımlarımız kentimize hayırlı olsun. Aynı azim ve kararlılıkla hizmetlerimiz sürecek."

