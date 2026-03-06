Haberler

Kayseri'de sahte dolar operasyonu: 192 bin 250 dolar ele geçirildi

Güncelleme:
Kayseri'de sahte 192 bin 250 doları piyasaya süreceği bilgisi üzerine jandarma tarafından yakalanan M.O.'nun çantasında yapılan aramada sahte paralar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte dolarların piyasa değeri 8 milyon liranın üzerinde.

KAYSERİ'de sahte 192 bin 250 doları piyasaya süreceği öğrenilen M.O., sahte paralarla jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O.'nun illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüpheli, Melikgazi ilçesinde yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada sahte 192 bin 250 dolar ele geçirildi. Ele geçirilen sahte doların piyasa değerinin 8 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan M.O.., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

