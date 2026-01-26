Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 2025'te 12,5 milyon liralık tohum ve fidan desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2022 yılında 12 milyon 526 bin lira maliyetle 262 ton tohum ve 3 bin fidan dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim yapan çiftçileri desteklemek amacıyla geçen yıl 12 milyon 526 bin lira maliyetli 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kocasinan'da 35, Felahiye'de 34,5, Özvatan'da 32, Sarıoğlan'da 25, Tomarza'da 17, Melikgazi'de 15, Pınarbaşı'nda 10, Yahyalı'da 10, Talas'ta 9,5 ve Sarız'da ise 9 ton olmak üzere toplam 197 ton tohumluk nohut üreticilere dağıtıldı.

Öte yandan Pınarbaşı'nda 25, Bünyan'da 10 ve Felahiye'de de 3 ton yeşil mercimek tohumu ekilmek üzere üreticilere teslim edildi.

Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi'nde de 27 ton buğdayı üreticilere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı'nda ise 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Geçen yıl üreticilere verilen toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan desteğinin mali karşılığı ise 12 milyon 526 bin lira oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı