Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2 yıllık yatırım ve hizmetleri değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası gerçekleştirilen yatırımları ve hizmetleri değerlendirerek, kentin büyükşehirler arasında öne çıktığını açıkladı. Ulaşım, altyapı, sağlık, eğitim gibi birçok alanda insan odaklı projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yatırım ve hizmet odaklı çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Ulaşımdan altyapıya, sağlıktan eğitime, turizmden tarım ve hayvancılığa, spordan kültür sanata kadar birçok alanda yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükkılıç, Kayseri'nin büyükşehirler arasında yatırım performansıyla öne çıktığını kaydetti.

Kayseri'de hayata geçirilen projelerin insan odaklı olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Ulaşım projelerimizle şehir içi konforu arttırdık, altyapı yatırımlarımızla Kayseri'yi geleceğe hazırladık. Eğitimden sağlığa, çevreden spora kadar her alanda vatandaşımıza dokunan hizmetleri hayata geçirdik. Amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak modern şehircilik anlayışıyla büyüdüğüne dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesinin uluslararası alanda da takdir gördüğünü vurguladı.

ACES Europe tarafından Avrupa'nın en iyi spor şehri seçildiklerini anımsatan Büyükkılıç, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen programda 700'ü aşkın belediye arasında da "En Aktif Belediye" ödülüne layık görüldüklerini belirtti.

Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında üreticilere verilen desteklerle Kayseri'nin bu alanda Türkiye'nin önde gelen büyükşehirlerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Kayserililerin desteğinin en büyük güçleri olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şehre hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Haberler.com
500

Kazada hayatını kaybeden taciz mağduru kızın son sözleri yürek dağladı

Kazada hayatını kaybeden taciz mağduru kızın son sözleri yürek dağladı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Kazada hayatını kaybeden taciz mağduru kızın son sözleri yürek dağladı

Kazada hayatını kaybeden taciz mağduru kızın son sözleri yürek dağladı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti